الدينار الكويتي يسجل أرقاما قياسية أمام الجنيه المصري
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ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصر بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وانتعش سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 5 يناير 2023، من 1.93 : 2.25 جنيه، إذ زاد الشراء عند 88.3876 جنيه، كما ارتفع البيع ليسجل 88.7104 جنيه.
وكان سعر الدينار الكويتي قد سجل أمس الأربعاء 86.1387 جنيه للشراء، و86.4552 جنيه للبيع.
وجاء ارتفاع الدينار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.
المصدر: RT