الدينار الكويتي يسجل أرقاما قياسية أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصر بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

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وانتعش سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 5 يناير 2023، من 1.93 : 2.25 جنيه، إذ زاد الشراء عند 88.3876 جنيه، كما ارتفع البيع ليسجل 88.7104 جنيه.

وكان سعر الدينار الكويتي قد سجل أمس الأربعاء 86.1387 جنيه للشراء، و86.4552 جنيه للبيع‎.

وجاء ارتفاع الدينار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

المصدر: RT