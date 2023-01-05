 
مباشر

الدينار الكويتي يسجل أرقاما قياسية أمام الجنيه المصري

مال وأعمال

الدينار الكويتي يسجل أرقاما قياسية أمام الجنيه المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui5e

ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصر بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

إقرأ المزيد
مصر تحبط محاولة تهريب مبلغ كبير من الريالات السعودية من البلاد
مصر تحبط محاولة تهريب مبلغ كبير من الريالات السعودية من البلاد

وانتعش سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 5 يناير 2023، من 1.93 : 2.25 جنيه، إذ زاد الشراء عند 88.3876 جنيه، كما ارتفع البيع ليسجل 88.7104 جنيه.

وكان سعر الدينار الكويتي قد سجل أمس الأربعاء 86.1387 جنيه للشراء، و86.4552 جنيه للبيع‎.

وجاء ارتفاع الدينار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا