بعد ارتفاع الدولار.. البورصة المصرية تحقق أعلى مكاسب في تاريخها

حقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم، رقما تاريخيا غير مسبوق.

إقرأ المزيد

وحققت الشركات 1,013.6 مليار جنيه مصري (أي تريليون وثلاثة عشر مليار جنيه)، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية، وكان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في إبريل عام 2018 بقيمة تريليون وثمانية مليار جنيه.

كما تخطى عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر ارتفاعا ملحوظا ليتخطى حاجز الـ26 جنيها، بزيادة بلغت 1.57 قرشا.

وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع، مقارنة بـ 24.68 جنيه للشراء، و24.73 للبيع في بداية تعاملات اليوم.

وفي سياق متصل، قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

المصدر: وسائل إعلام مصرية