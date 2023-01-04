إيران تعلن عن حجم صادراتها ووارداتها غير النفطية خلال آخر 9 أشهر

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن التجارة الخارجية للبلاد بلغت 87.4 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بداية من 21 مارس 2022) أي بنسبة نمو 17 بالمائة.

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ووفقا لإحصاءات مصلحة الجمارك، فإن التجارة الخارجية في البلاد والمخصصة لأداء الصادرات والواردات غير النفطية، منذ بداية العام الإيراني حتى نهاية الشهر التاسع منه (21 ديسمبر)، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 43 مليارا و88 مليون دولار، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد زادت بنسبة 19.06 في المائة.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من حيث الوزن بنسبة 86.2٪ خلال الفترة المذكورة، وخلال هذه الفترة تم تصدير 97 مليونا و 843 ألف طن من البضائع الإيرانية إلى الدول الأخرى.

ويشير تقرير الجمارك إلى أنه منذ بداية العام تم استيراد ما قيمته 44 مليارا و337 مليون دولار من جميع أنواع البضائع إلى البلاد، ومن حيث القيمة، نما استيراد البلاد بنسبة 14.74 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن حيث الوزن، تم استيراد 28 مليونا و180 ألف طن من البضائع المختلفة خلال الفترة المذكورة، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفض حجم واردات البلاد بنسبة 10.06٪ من حيث الوزن.

وكانت الصادرات الإيرانية الرئيسية خلال هذه الفترة، على التوالي، الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6 مليارات و783 مليون دولار وحصة قيمتها 15.74 في المائة، والبروبان المسال بقيمة 3 مليارات و110 ملايين دولار وحصة قيمتها 7.22 في المائة، والميثانول بقيمة مليار و871 مليون دولار وحصة قيمتها 4.34 في المائة، والبيوتان المسال بقيمة مليار و827 مليون دولار وحصة قيمتها 4.24 في المائة، و"البولي إثيلين غريد فيلم" بقيمة مليار و363 مليون دولار وحصة قيمتها 3.16 في المائة.

ويشير تقرير الجمارك الإيرانية إلى أنه خلال الفترة المذكورة، كان 46.63 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية مرتبطا بالبتروكيماويات، و16 في المائة متعلقا بمكثفات الغاز، و53.21 في المائة بسلع أخرى.

وتشمل أهم السلع المستوردة خلال هذه الفترة الذرة بقيمة 2 مليار و613 مليون دولار وحصة قيمتها 5.89 في المائة، والأرز بقيمة مليار و722 مليون دولار وحصة قيمتها 3.88 في المائة، وفول الصويا بقيمة مليار و519 مليون دولار وحصة قيمتها 3.43 في المائة، القمح العادي بقيمة مليار و 454 مليون دولار وحصة قيمتها 3.28 في المائة، والهواتف النقالة بقيمة مليار و266 مليون دولار وحصة قيمتها 2.86 في المائة وزيت بذور دوار الشمس 945 مليون دولار وبلغت حصة قيمتها 2.13 بالمائة.

وخلال هذه الفترة، كانت أهم وجهات تصدير إيران هي الصين بـ 11 مليار و855 مليون دولار وحصة قيمتها 27.51 في المائة ، والعراق بـ 8 مليارات 631 مليون دولار وحصة قيمتها 20.3 في المائة، وتركيا بـ 6 مليارات و419 مليون دولار وحصة قيمتها 14.9 في المائة، والإمارات 4 مليارات و600 مليون دولار وحصة قيمتها 10.68 في المائة، والهند مليار و474 مليون دولار وحصة قيمتها 3.42 في المائة.

ويشير هذا التقرير إلى أن الدول الخمس الكبرى المصدرة للسلع إلى ايران خلال الفترة المذكورة تشمل الإمارات العربية المتحدة بـ13 مليارا و649 مليون دولار وحصة قيمتها 30.79 في المائة، والصين بـ 11 مليارا و521 مليون دولار وحصة قيمتها 25.99 بالمئة وتركيا 4 مليارات و635 مليون دولار وحصة قيمتها 10.45 بالمئة والهند 2 مليار و 249 مليون دولار وحصة قيمتها 5.07 بالمئة وألمانيا 1 مليار و399 مليون دولار وحصة قيمتها 3.15 بالمائة.

المصدر: إرنا