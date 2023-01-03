مصر.. الاحتياطي النقدي يسجل 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء، تسجيل الاحتياطيات الدولية المصرية نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل الاحتياطي النقدي ارتفاعا بنحو 470 مليون دولار في ديسمبر مقابل 33.532 مليار دولار سجلها في نوفمبر 2022.

ويأتي ذلك رغم إنفاق الحكومة 6 مليارات دولار في ديسمبر الماضي على تغطية الانفاق العام ودعم المواد الغذائية.

جدير بالذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا في الاحتياطي النقدي المصري الذي كان قد وصل لحوالي 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT