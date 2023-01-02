سعر الغاز في أوروبا أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب

تفيد معطيات بورصة لندن ICE، بأنه يتم تداول الغاز في أوروبا في أول يوم عمل من الأسبوع والسنة الجديدة بأقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو ما يجعل أسعاره عند مستويات فبراير.

افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير وفقا لمؤشر TTF (أكبر مركز لبيع في أوروبا ويقع في هولندا) التداول عند 777.3 دولار لكل ألف متر مكعب (-8٪). وبلغت قيمتها مع حلول الساعة 10.03 بتوقيت موسكو: 790.5 دولار (-6.4٪).

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وتستند ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، الجمعة، - 844.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

انخفضت الأسعار إلى أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب في 30 ديسمبر، لأول مرة منذ 10 أشهر.

هذا وتنحو أسعار العقود الآجلة للغاز نحو الانخفاض على خلفية اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي. حيث تم الخروج بهذا الإجراء من أجل ما وصف أنه لحماية الأسر المستهلكة والشركات الأوروبية من ارتفاع الأسعار.

المصدر: نوفوستي