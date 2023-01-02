"ليس آبل لكن على خطاها".. بيلاروس تقدم أول كمبيوتر محلي محمول

قال يوري بريدكو مدير عام شركة "غوريزونت" ( الأفق) البيلاروسية، إن الكمبيوترات المحمولة البيلاروسية قادرة على المنافسة في السوق.

ووصف المدير العام هذه الكمبيوترات المحمولة "بأنها رقيقة وخفيفة الوزن وعديمة الضجة".

وأضاف: "لا أريد القول إن منتجاتنا أفضل من منتجات أبل، ولكننا نسير على خطاها، ولدينا الكثير من المنتجات التي يمكن أن تثير دهشتكم. لاحظوا كيفية فتح الكمبيوتر المحمول الكلاسيكي العادي وكيفية فتح جهازنا. زاوية العرض لديه ليست 180 درجة، بل 178 درجة ويمكن الرؤية من جميع الجوانب. في جهازنا، كل المداخل والموصلات جيدة - وهو شيء يفتقر إليه الكثير من الآخرين".

وتابع المدير القول: "حتى الآن تم إنتاج نماذج أولى على شكل مجموعات قليلة وتم توزيعها على شركات تجارية كبيرة معروفة لاختبارها. وهناك تم اختبارها وقدموا لنا تقريرا. أخذنا بالاعتبار بعض ملاحظاتهم".

وأشار بريدكو إلى إنتاج برمجيات بيلاروسية وكذلك نظام الإدخال والإخراج الأساسي (System BIOS). وقال: "هذا برنامج من المستوى الأول الذي يدير في الواقع جميع العمليات".

وعن سعر الجهاز، قال المدير إن سعره أقل من 1.5 ألف روبل بيلاروسي (حوالي 600 دولار)".

المصدر: belta.by