كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا في الصادرات خلال العام 2022

سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا خلال العام 2022، بلغ 6.1 %.

وأفادت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، بأن هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بعام 2021، ومع ذلك تعاني كوريا الجنوبية من أكبر عجز تجاري في تاريخها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ووفقا لبيانات الوزارة، سجلت صادرات كوريا الجنوبية رقما قياسيا بلغ الـ 683.9 مليار دولار العام الماضي، وهو أكبر معدل سنوي منذ العام 1956، مشيرة إلى أن الرقم القياسي السابق كان 644.4 مليار دولار.

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وأضافت الوزارة، أن قيمة الواردات السنوية ارتفعت بنسبة 18.9% ما يعادل 731.2 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ الـ 47.2 مليار دولار.

كما انخفضت نسبة الصادرات الشهرية خلال ديسمبر بنسبة 9.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.99 مليار دولار.

ونمت الواردات بنسبة 2.4% على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 59.68 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري الشهري 4.69 مليارات دولار.

يشار إلى أن قيمة الواردات تجاوزت قيمة الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل 2022، وهي المرة الأولى منذ العام 1997، حيث عانت كوريا الجنوبية عامها من عجز تجاري مدة 9 أشهر متتالية.

المصدر: يونهاب