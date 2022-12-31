الحكومة المصرية: أزمة الدولار في طريقها للحل

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن أزمة الدولار في طريقها للحل، وأن "الأرقام تثبت ذلك".

وأضاف سعد في تصريح لقناة "صدى البلد" أنه لم تكن هناك موارد دولارية للحكومة والمصرف المركزي، وأشار إلى أن "قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الوضع الحالي ساهم في الإفراج عن سلع قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار".

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وأضاف أن "الفترة الماضية شهدت انفراجا كبيرا في خروج السلع من الموانئ وهو ما كان له تأثير إيجابي وزيادة المعروض في الأسواق"، وأن "الحكومة تسعى خلال الفترات المقبلة إلى عودة الأسعار كما كانت عليه بحلول شهر رمضان وتوفير جميع السلع الغذائية".

وكشف أن هناك سلعا في الموانئ قيمتها 8.5 مليارات دولار، وأن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن سلع بقيمة 3.4 مليار دولار.

وأكد أنه "لن يتم تحصيل غرامات تتعلق بالإفراج الجمركي على البضائع"، وأشار إلى أن أنه سيتم الإفراج عن البضائع المعطلة في الموانئ فور تقدم أصحابها بطلب الإفراج.

المصدر: "القاهرة 24"