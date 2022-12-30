الخزانة الأمريكية تنشر تعليمات حول تطبيق سقف الأسعار للمشتقات النفطية الروسية

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تعليماتها الأولية حول تطبيق آلية سقف أسعار المشتقات النفطية المستوردة من روسيا في إطار العقوبات على خلفية النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر فرض السقف على أسعار المشتقات النفطية في فبراير المقبل.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تكرير النفط خارج روسيا سيكون شرطا للإعفاء من سقف الأسعار، لكن خلط المشتقات النفطية لن يسمح بالحصول على الإعفاء.

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ولم تحدد الوزارة أي أرقام معينة بعد.

وجدير بالذكر أن الدول الغربية، وخصوصا دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حددت سقفا على النفط الخام الروسي عند 60 دولارا مقابل البرميل مع إمكانية إعادة النظر فيه، تبعا لتغيرات الأوضاع في السوق.

وحظرت روسيا توريدات النفط إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار على النفط الروسي اعتبارا من 1 فبراير الماضي، حسب المرسوم الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي