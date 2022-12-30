"إيروفلوت" الروسية تشتري 10 طائرات استأجرتها من شركة إيرلندية

اشترت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" عشر طائرات "بوينغ 777-300ER" مستأجرة من شركة إيرلندية، فيما تنتظر الحصول على عشرات الطائرات الجديدة روسية الصنع "سوبر جيت 100".

وحصلت الشركة على حق الملكية بعد أن كانت الطائرات قيد الإيجار التمويلي (إيجار المبيعات) من شركة تأجير إيرلندية منذ 2013 و2014.

ومددت الحكومة الروسية في وقت سابق إجراءات التشغيل للطائرات المستأجرة أو المستأجرة إيجارا تمويليا من الشركات الأجنبية لمدة عامين، حيث احتجزت روسيا مئات الطائرات الأجنبية ورخصت لها الطيران على الخطوط الداخلية حصرا، ردا على العقوبات الغربية.

وسيسمح ذلك للشركة بالحفاظ على أسطولها من الطائرات، ريثما تستكمل تشكيل أسطولها بطائرات روسية الصنع "سوبر جيت 100".

المصدر: RT