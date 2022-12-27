"قلوع الصبايا".. كنز ضخم يدر على مصر ملايين الدولارات

قال رئيس شركة فوسفات مصر، محمد عبدالعظيم ، إنه جرى تحديد أول طرح لعمليات استخراج الفوسفات في منطقة أبو طرطور في مصر.

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وأوضح أن قطاع "قلوع الصبايا" يبعد عن هضبة "أبوطرطور" 60 كم، وقد جرى تجهيز كل عمليات الإنتاج، وسيبدأ باكورة إنتاجه في فبراير المقبل.

وأضاف عبد العظيم، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "CBC" المصرية، أنه يجري استلام بعض المناطق للبدء في علميات البحث والترخيص، ويتم أخذ عقود استغلال من هيئة الثروة المعدنية، ثم تتبعها مرحلة البحث والاستكشاف، وبمجرد الانتهاء من ذلك تقدم المعلومات والبيانات لهيئة الثروة المعدنية ويحصل على إثر ذلك ترخيص.

ولفت أن هضبة أبوطرطور تعد كنزا وتحتوي على معدلات احتياطي كبيرة للغاية من الفوسفات، وللتأكد من هذا الاحتياطي يحتاج ذلك لحفر الآبار، وهذا ما يحدث تباعا، وتبدأ عمليات البحث والاستكشاف وتأكيد الاحتياطي القابل للتعدين والتطوير.

وأوضح أنه يوجد احتياطي جيولوجي في الهضبة يقدر بمليار طن الفوسفات تقريبا، ونؤكد الاحتياطي القابل للتصنيع فيه، متابعا: "مستمرون بالتوازي في الإجراءات الإنتاجية مع عمليات البحث والاستكشاف بصفة مستمرة".

المصدر : المصري اليوم + CBC