لأول مرة في مصر بعد افتتاح السيسي.. توليد الكهرباء بطريقة جديدة

تعمل مصر على الاستعانة بأحدث التقنيات من أجل الوفاء بتعهداتها المناخية، إذ دشّنت أمس محطة جديدة لتوليد الكهرباء من انبعاثات العوادم، وهي أول محطة من نوعها في البلاد.

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وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعَي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيمياوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة.

وتستهدف المحطة الجديدة التي دُشِّنَت استغلال العوادم الناتجة من المولدات في المجمع من أجل توليد الكهرباء، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات.

وتبلغ قدرة محطة إنتاج الطاقة الثلاثية 27 ميغاواط/ساعة كهربائية، و16 طنًا/ساعة من البخار، ونحو 430 طنًا من المياه المبرّدة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك المحروقات بمعدل 25% عن الطرق التقليدية.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة والتوكيلات بمحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيمياوية بمنطقة "أبو رواش"، محمد مدحت، أن غرفة التحكم الرئيسة بالمحطة تحتوي على مجموعتين من شاشات العرض، المجموعة الأولى تحتوي على كل البيانات وأوامر تشغيل منظومة المولدات بالكامل، والمجموعة الثانية تحتوي على بيانات وأوامر تشغيل منظومة الغلايات.

وأشار إلى أن المحطة تحتوي على عنبر المولدات، الذي يتكون من 3 وحدات لتوليد الكهرباء، قدرة كل منها 9.5 ميغاواط/ساعة، بإجمالي قدرات 27 ميغاواط/ساعة.

وأكد استغلال العوادم من كل مولّد بدلًا من التخلص منها، إذ تربط الطاقة الحرارية في العادم ما بين المولدات، بحيث تكون طاقة العادم مصدرًا لتشغيل الغلايات، ومن ثم يُستفاد من الطاقة الحرارية في العادم بإنتاج 5.5 طنً/ساعة لكل وحدة، بإجمالي قدرة من البخار 16 طنًا/ساعة بخار، إذ يُستَعمَل جزء من البخار في تشغيل وحدة تبريد للعمليات الصناعية بسعة 430 طن تبريد.

ويقع مجمع الصناعات الكيمياوية بمنطقة أبو رواش، الذي افتتحه الرئيس السيسي بمساحة 250 فدانًا، إذ يتكون من 5 قطاعات إنتاجية، تضم 21 مصنع كيمياويات، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الإدارية والخدمية.

وتشمل قطاعات الإنتاج في مجمع الصناعات، قطاع الكلور والصودا الكاوية، ويضم 4 مصانع، وقطاع الغازات الطبية والصناعية، ويضم 5 مصانع، وقطاع المبيدات الزراعية والأسمدة السائلة والصلبة، ويضم 4 مصانع، بالإضافة إلى قطاع الإيروزولات والمبيدات الحشرية المنزلية (4 مصانع)، وقطاع المطهرات ومواد التعقيم 4 مصانع.

وبافتتاح مصنعَي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 و5، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة الثلاثية، يصبح إجمالي عدد مصانع مجمع الصناعات الكيمياوية بأبو رواش 23 مصنعًا.

المصدر : منصة طاقة