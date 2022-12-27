رئيس أكبر بنك في مصر يكشف كيف تتم التعاملات بالدولار في السوق السوداء

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة، إن بيع الدولار وشراءه من السوق السوداء للعملات الأجنبية جريمة ويعاقب عليها القانون المصري.

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وأوضح عكاشة أنه لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى أن التعامل في السوق السوداء يتم على الأرصفة خارج شركات الصرافة، وبالتالي فإن شركات الصرافة ليست مسؤولة عما يحدث في السوق السوداء.

وأشار عكاشة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية مساء الاثنين، إلى أن شركات الصرافة ليست سوقا سوداء، وهي مقننة وتخضع لرقابة من البنك المركزي، مؤكدا أن العملات الأجنبية تتذبذب أحيانا بقيمة 30% خلال فترات التحول أو الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر ليس سبيلا للتربح أو الاستغلال الخاطئ من جانب ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات.

وعن معايير التقارير الموحدة والتي يقوم من خلالها المواطن الأجنبي بفتح حساب في مصر؛ أوضح رئيس البنك الأهلي أنه من حق الدولة الأجنبية التي ينتمي لها المواطن السؤال عن حجم حسابات هذا المواطن في مصر.

وأضاف عكاشة، أن هذا الأمر حدث عام 2008 بقرار حكومي في أمريكا عند حدوث الأزمة المالية العالمية، وقيام بعض مواطنيها بامتلاك سيولة مالية بالبنوك، لافتًا إلى أنهم قدموا شكوى للحكومة الأمريكية بخسائر مالية كبيرة نتيجة الأزمة العالمية، ومن هنا تم تطبيق القانون بضرورة الإفصاح لتتمكن الدول من تطبيق ضرائب على المواطنين أصحاب تلك الحسابات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء أصبح إجراء عالميا، ومصر من ضمن الدول التي لها الحق في السؤال والاطلاع على حسابات المواطنين المصريين الذين يتملكون حسابات خارج مصر، وفقا للاتفاقية التبادلية مع الدول الأخرى.

المصدر: القاهرة 24