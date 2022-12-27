مصر تعلن عن مزايدة لاكتشاف الغاز في البحر المتوسط

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل في مصر.

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وسيتم البحث عن الغاز الطبيعي في 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الملا أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لعام 2022 تأتي امتدادا لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها.

وأشار طارق الملا إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في ظل السعي الواسع أيضا من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج، لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة لمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي.

وأشار الوزير إلى أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والتي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021.

المصدر: RT