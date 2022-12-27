التلفزيون الياباني: شركات يابانية تخطط لصفقة غاز كبرى مع سلطنة عمان

أفادت قناة NHK اليابانية نقلا عن مصادرها بأن 3 شركات يابانية تخطط لعقد صفقة كبيرة لتوريد الغاز المسال من سلطنة عمان.

وحسب القناة، من المتوقع أن توقع شركات "ميتسوي" و"إيتوتشو" وJERA اليابانية عقدا مع عمان لمدة 10 سنوات، وسيتم بموجبه توريد مليوني طن من الغاز المسال سنويا.

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ومن المرتقب أن يتم توقيع العقد بحضور وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا الذي يقوم بزيارة للسلطنة.

ويتوقع بدء التوريدات بعد عام 2025.

ويشار إلى أن اليابان تستورد حاليا نحو 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عمان سنويا، وهذا يعادل 2.6% من إجمالي الواردات اليابانية من هذا النوع من الوقود.

وتسعى اليابان لتنويع مصادر توريدات الطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق العالمية والعرض المحدود للغاز المسال وسط الطلب المتزايد.

المصدر: تاس