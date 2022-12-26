المالية الروسية تسدد قسيمة سندات "اليورو" قبل أن تستحق عام 2028

أعلنت وزارة المالية الروسية، تسديد قسيمة إصدار سندات "اليورو" السيادية المقومة بالدولار، بالعملة الروسية الروبل، والتي تستحق في عام 2028 مقابل 10.9 مليار روبل.

وقالت الوزارة عبر قناتها على "تيليغرام": "استلم وكيل الدفع لسندات اليورو، أموالا لدفع دخل القسيمة على سندات قروض السندات الخارجية لروسيا الاتحادية، والتي تستحق في عام 2028 بمبلغ 10.9 مليار روبل (ما يعادل 159.4 مليون دولار)".

وأشارت الوزارة، إلى أنه، تم الإيفاء بالتزامات خدمة الأوراق المالية الحكومية لروسيا الاتحادية، بالكامل من قبل وزارة المالية الروسية.

وتحولت وزارة المالية في روسيا، وفقا لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين المؤرخ في 22 يونيو، إلى إجراء جديد للوفاء بالالتزامات الخاصة بسندات اليورو السيادية، والتي تنص على الدفع بالعملة الروسية الروبل.

المصدر: نوفوستي