"أفتوفاز" الروسية تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في روسيا

أكد مكسيم سوكولوف، رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية، بأن سيارة "لادا لارغوس" الكهربائية ستكون أرخص سيارة كهربائية في روسيا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تقدير سعر السيارة.

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وقال رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية، المصنعة لسيارات "لادا"، اليوم الاثنين: "لن أفكر في السعر، لكن يمكنني القول على وجه اليقين أنه سيكون منافسا. أولا، لأن هذه السيارة محلية، وثانيا، نحن ("أفتوفاز") نعتمد على الحد الأقصى من دعم الدولة. وفي ظل توقعات التضخم للعام 2024 فإنه من السابق لأوانه تقدير سعر السيارة، لكننا نركز على حقيقة أنها ستكون أرخص سيارة كهربائية محلية".

وعرضت شركة "أفتوفاز" اليوم الاثنين نموذجا أوليا للسيارة الكهربائية "لادا لارغوس" في مصنع الشركة في مدينة إيجيفسك. ومن المخطط أن يتم إنتاج السيارة في نسختين، نقل ركاب وشاحنات تجارية.

وسيبدأ الإنتاج التجريبي لسيارة "لادا لارغوس" في نهاية 2023، ووفقا للشركة الروسية فإن النماذج الأولية للسيارة الكهربائية بدأت في الخضوع للاختبارات والفحوصات.

من المقرر أن يبدأ الإنتاج التسلسلي لسيارة "لادا لارغوس" الكهربائية في العام 2024.

المصدر: نوفوستي