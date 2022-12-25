"روسآتوم": حجم إمدادات المنتجات إلى الخارج بنهاية عام 2022 سيتجاوز 10 مليارات دولار

قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، إن حجم شحنات منتجات روسآتوم إلى الخارج بحلول نهاية عام 2022 سيتجاوز 10 مليارات دولار.



وقال ليخاتشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "هذا العام سنتغلب على عقبة مهمة في توريد منتجاتنا إلى الخارج بقيمة 10 مليارات دولار".ووفقا له، فإن صادرات روسآتوم ستنمو "بنحو 15%" بحلول نهاية عام 2022.

وذكر ليخاتشيف إنه: "حتى في الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن محفظة روسآتوم للطلبيات الأجنبية لمدة 10 سنوات قادمة "تحافظ بثبات على مستوى 200 مليار دولار".

وأضاف ليخاتشيف: "هذا يعني أن الإيرادات الأجنبية تنمو عاما بعد عام مع الأخذ في الاعتبار العقود التي يتم تنفيذها بالفعل، والموجودة في المستوى العملي، وتوريد الوقود ومنتجات اليورانيوم وخدمات التحويل وبالطبع، إنشاء 23 وحدة للطاقة النووية ونحن ننفذ مشاريعنا الإنشائية في اثنتي عشرة دولة ".

وأكد ليخاتشيف: "خططنا التصديرية لن تنخفض بالتأكيد".

وأكد ليخاتشيف أن مجلس حل النزاعات الدولي رفض فنلندا تقديم مطالبات مالية إلى روسآتوم فيما يتعلق بمحطة "هانهيكيفي-1" الكهرذرية الفنلندية، التي ألغتها هلسنكي هذا العام.

ووضح ليخاتشيف أيضا إلى أن إنهاء العقد يعتبر غير شرعي.

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المصدر: نوفوستي