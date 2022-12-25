أردوغان يكشف عن موعد استخدام الغاز المكتشف في البحر الأسود في المنازل التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستبدأ باستخدام الغاز المكتشف في البحر الأسود، في المنازل التركية اعتبارا من الربع الأول من عام 2023.

وتحدث الرئيس التركي عن عدد من المشاريع والمنجزات التي ستشهدها البلاد خلال العام الجديد، خلال لقاء مع فعاليات شبابية في ولاية أرضروم شرق البلاد.

وقال أردوغان في وقت سابق إنه سيعلن يوم الاثنين عن "أنباء مثيرة للاهتمام" جديدة بشأن موضوع الغاز.

وأشار إلى أن ولاية أرضوروم، هي نقطة رئيسية في مشروع تحويل تركيا لمركز دولي للغاز والبترول.

وكتبت صحيفة الصباح في وقت سابق، أن تركيا ستستثمر ما يقرب من 10 مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز من حقل في البحر الأسود.

ووفقا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.

وأفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز أن التكلفة التقديرية للغاز المكتشف في البحر الأسود تبلغ 400 مليار دولار.

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المصدر: نوفوستي