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الحكومة المصرية: كل من ركب موجة أزمة الدولار مؤخرا خسران

مال وأعمال

الحكومة المصرية: كل من ركب موجة أزمة الدولار مؤخرا خسران
Globallookpress
أطفال في مصر يتذوقون فاكهة المانغو في مدينة الاسماعيلية
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أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة المصرية، نجاح التعامل مع العوامل التي رفعت أسعار السلع، مبينا أنه يتبقى عامل الأزمات العالمية الذي يؤثر بدوره على السلع القادمة من الخارج.

وفي مداخلة هاتفية له على قناة "صدى البلد"، أشار سعد إلى أن الأسواق المصرية تواءمت مع أسعار صرف الدولار، كاشفا عن وضع جدول زمني للإفراج عن كل السلع في الموانئ المصرية.

وأضاف: "كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر."

وأردف المتحدث باسم الحكومة المصرية: "السلاح الأهم في يد الحكومة لإحداث التوازن بالسوق المصرية وعودة أسعار السلع لمعدلاتها الطبيعية، هو زيادة العرض من خلال إعادة المصانع للعمل بكل طاقتها."

المصدر: RT

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