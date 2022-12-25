نوفاك: عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤدي حتما إلى نقص الغاز في المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض سقف على أسعار الغاز والعقوبات الأخرى يثير أزمة عميقة طويلة الأجل ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن "القرار الأخير بشان فرض سقف على أسعار الغاز يظهر مرة أخرى أن الزملاء الغربيين لا يسترشدون بالفطرة الاقتصادية السليمة، ويفضلون مغازلة ناخبيهم، هم بذلك يحصلون على فوائد سياسية فورية، وليست اقتصادية. إذا تحدثنا عن الآفاق على المدى البعيد، فإن هذه القرارات تثير أزمة عميقة طويلة الأجل، وتزعزع استقرار أوروبا".

وفقا لنوفاك، إمدادات الغاز المسال وعمليات الاستخراج ليست مستقرة "لقد خفضوا استيراد الغاز الروسي ويركزون الآن على الغاز الطبيعي المسال وعلى زيادة استخراج الغاز في النرويج والمملكة المتحدة، هذا سيدوم لفترة وجيزة. إذ أن الموارد لديهم محدودة للغاية. إذا تحدثنا عن الغاز الطبيعي المسال، لا توجد ضمانات، ففي ظل زيادة الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا حتما ستواجه عجزا".

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الوضع الراهن هادئ ومستقر نسبيا فيما يتعلق بالغاز في أوروبا، ولا يوجد نقص حاد. "هناك عاملان إيجابيان لعبا دورا هذا العام. فلقد أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تقييد الطلب على الغاز، كما أن الطقس الدافئ في أوروبا خفض الاستهلاك. وبالرغم من هذه الظروف المواتية، تطلب الأمر تقليل استهلاك الغاز هذا العام بمقدار 40-50 مليار متر مكعب من الغاز. وهذه ليست سوى بداية أزمة إمدادات الطاقة الأوروبية".

المصدر: تاس