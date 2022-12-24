بعد تضخم قياسي في بيلاروس.. تسجيل انخفاض للشهر الثالث

أعلن رئيس حكومة بيلاروس رومان جولوفتشينكو أن اقتصاد البلاد يشهد انخفاضا في التضخم للشهر الثالث.

وقال جولوفتشينكو خلال مقابلة على الهواء أجراها مع قناة بيلاروس -1 التلفزيونية "أخيرا تم تسجيل خفض التضخم الذي كنا نطمح لتحقيقه منذ مدة طويلة، وهذا ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جولوفتشينكو إنه في أكتوبر 2022، كان معدل التضخم في البلاد سالب 1 بالمئة، وفي نوفمبر 2022 وصل إلى سالب 1.1 بالمئة.

وقبل تحقيق هذه النتائج، تجاوز معدل التضخم في بلدنا 17 بالمئة، والآن يأمل الوزير أن يصل التضخم لمعدل يتراوح ما بين 12-13 بالمئة بحلول نهاية عام 2022، أي أنه يتوقع انخفاضا في التضخم بنسبة 4-5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط من العام.

المصدر: SM News