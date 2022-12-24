 
مباشر

بعد تضخم قياسي في بيلاروس.. تسجيل انخفاض للشهر الثالث

مال وأعمال

بعد تضخم قياسي في بيلاروس.. تسجيل انخفاض للشهر الثالث
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufra

أعلن رئيس حكومة بيلاروس رومان جولوفتشينكو أن اقتصاد البلاد يشهد انخفاضا في التضخم للشهر الثالث.

وقال جولوفتشينكو  خلال مقابلة على الهواء أجراها مع قناة بيلاروس -1 التلفزيونية "أخيرا تم تسجيل خفض التضخم الذي كنا نطمح لتحقيقه منذ مدة طويلة، وهذا ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جولوفتشينكو إنه في أكتوبر 2022، كان معدل التضخم في البلاد سالب 1 بالمئة، وفي نوفمبر 2022 وصل إلى سالب 1.1 بالمئة.

وقبل تحقيق هذه النتائج، تجاوز معدل التضخم في بلدنا 17 بالمئة، والآن يأمل الوزير أن يصل التضخم لمعدل يتراوح ما بين 12-13 بالمئة بحلول نهاية عام 2022، أي أنه يتوقع انخفاضا في التضخم بنسبة 4-5 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط من العام.

المصدر: SM News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)