بعد قرار مصر رفع الفائدة.. مسؤول مصري سابق يستشهد بشجاعة "مسؤولة روسية" قلبت الطاولة على أمريكا

استشهد سفير مصر السابق لدى قطر ومساعد وزير الخارجية محمد مرسي، بشجاعة إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي وقدرتها على قلب الطاولة على أمريكا.

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وقال المسؤول المصري السابق: "الحديث عن البنك المركزي المصري وترقبنا جميعا لقراراته، ذكرني بسيدة قوية رائعة أدارت واحدة من أعظم المعارك الاقتصادية في التاريخ إن لم تكن أعظمها على الإطلاق".

وتابع: "إلفيرا نابيولينا .. محافظ البنك المركزي الروسي فقد استوعبت باقتدار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من حيث الآثار الداخلية أو من حيث حمى المقاطعة والعقوبات الأمريكية والأوربية الشاملة ضد روسيا، وأدارت بكفاءة نادرة وشجاعة وحكمة عمليات إنقاذ الإقتصاد الروسي".

وأشار إلى أنها تمكنت حتى الآن من قلب الطاولة على أمريكا وحلفائها، ونجحت في خلق واقع اقتصادي عالمي جديد لن يعود النظام العالمي من بعده كما كان قبل هذه الحرب.

وأكد مرسي أن هذه السيدة كفاءة نادرة تمسك بها بوتين وأصر على أن تبقى في هذا المنصب، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، مشيرا إلى أن ظهور الكفاءة في موقعها وتوقيتها المناسبين رزق كبير.. لو تعلمون عظيم".

المصدر: RT