ارتفاع بمليارات الدولارات.. الإعلان عن قيمة الصادرات السعودية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر 2022، كاشفة عن قيمة الصادرات السلعية والنفطية في هذه الفترة.

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وبينت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال هذه الفترة (شهر أكتوبر) بلغت 121 مليار ريال (نحو 32.18 مليار دولار)، مقابلَ 106 مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 15 مليار ريال (3.99 مليار دولار)، بنسبة 14.2%.

وأفادت البيانات الواردة في نشرة الهيئة العامة للإحصاء بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أكتوبر 2022 بلغت 96 مليار ريال (25.53 مليار دولار)، مقابل 82 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 14 مليار ريال (3.72 مليار دولار)، بنسبة 17.1%.

وكشفت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022 بلغت 25 مليار ريال (6.65 مليار دولار)، مقابلَ 24 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال (نحو 265 مليون دولار)، وبنسبة 4.4%.

كما أن قيمة الوارداتِ السلعية للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022 بلغت 67 مليار ريال (17.82 مليار دولار)، مقابل 46 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 21 مليار ريال (5.58 مليار دولار)، بنسبة 45.7 %.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: "عكاظ"