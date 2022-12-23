سعر نفط برنت يتخطى 84 دولارا للبرميل

ارتفع سعر نفط "برنت" في بورصة ICE ليتجاوز 84 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ 5 ديسمبر الجاري.

وأظهرت بيانات المزايدات أنه حتى الساعة 22:29 مساء الجمعة بتوقيت موسكو كان سعر العقود الآجلة لخام "برنت" مع موعد التسليم في فبراير 2023 يرتفع إلى 84.01 دولار للبرميل. وبلغت نسبة ارتفاع السعر 3.74%.

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وحتى الساعة 22:40 كان سعر خام "برنت" عند مستوى 83.93 دولار للبرميل، مع نسبة الارتفاع 3.64%.

وفي الوقت ذاته ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط مع التسليم في يناير المقبل بنسبة 2.94%، ليصل إلى 79.77 دولار للبرميل الواحد.

المصدر: تاس