ميلر: إطلاق "كوفيكتا" يجعل روسيا رائدة عالمية في إنتاج الهيليوم

قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن إطلاق حقل كوفيكتا ومحطة آمور لمعالجة الغاز، سيضع روسيا في مصاف رواد العالم في إنتاج الهيليوم.

وقال ميلر خلال حفل إطلاق قسم كوفيكتا-تشاياندا من حقول الإنتاج المغذية لخط أنابيب "قوة سيبيريا": "إن تشغيل حقل كوفيكتينسكوي وخط أنابيب "قوة سيبيريا" لنقل الغاز بطول يزيد عن 3 آلاف كم، بالطبع، يمنحنا فرصا جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، هذه هي فرصة جديدة لزيادة الصادرات. وبالطبع، روسيا تكون بذلك قد تحولت إلى رائدة عالمية في إنتاج غاز الهيليوم".

وأشار ميلر إلى أن الغاز المستخرج من حقلي تشاياندينسكي وكوفيكتينسكي ستتم معالجته في مصنع آمور لمعالجة الغاز.

وأوضح أن "الغاز المستخرج من قسم كوفيكتي ـــ شاياندا يحتوي على العديد من المكونات القيمة. وأشير هنا إلى الهيليوم، المطلوب بشدة لصناعات التكنولوجية الفائقة، ولهذا السبب قمنا ببناء مصنع آمور، الذي تم تجهيزه بإمكانيات معالجة إضافية للغاز".

المصدر: تاس