"لوك أويل" تؤكد عدم توريد مشتقاتها النفطية إلى أوكرانيا

قال فاديم فوروبيوف المدير التنفيذي لشركة "لوك أويل"، إن الشركة لا تملك أية عقود حول توريد المشتقات النفطية التي تنتجها، إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف فوروبيوف، معلقا على القول إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة تتضمن تصريحا لتصدير منتجات نفطية ذات منشأ روسي من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا: "لا تملك لوك أويل، أي عقود لتوريد منتجاتها البترولية إلى أراضي أوكرانيا. يتم بيع منتجات مصفاة الشركة في بورغاس في السوق المحلية لبلغاريا وفي اتجاهات أخرى متاحة في إطار حصص التصدير إلى بلدان ثالثة المنصوص عليها في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة".

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وأشار فوروبيوف إلى أن عدة شركات تستخدم خط "دروجبا"، لنقل النفط إلى أوروبا لأن العقوبات لا تشمل حاليا النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وقال: "بعد تسليم هذا النفط للمشتري، لا يعود هذا النفط والمشتقات النفطية المنتجة منه ملكا للشركات الروسية".

في وقت سابق ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، أن مصفاة "لوك أول" البلغارية ستتمكن من بيع منتجاتها البترولية فقط في بلغاريا أو أوكرانيا، وسيتم حظر المبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى اعتبارا من 5 فبراير من العام الجديد. ومن بين المنتجات المسموح بتصديرها إلى أوكرانيا، بنزين الطائرات وأنواع مختلفة من الكيروسين والزيوت والوقود الثقيل وغيرها.

المصدر: تاس