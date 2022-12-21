"توتال إنرجي" و"إيني" تعلنان عن اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص

أعلنت المجموعتان الفرنسية "توتال إنرجي" والإيطالية "إيني" في بيان مشترك اكتشافا جديدا للغاز البحري قبالة سواحل جزيرة قبرص يعزز "الطبيعة الواعدة لهذه المنطقة وتطورها".

وتقع البئر المكتشفة على بعد 162 كيلومترا جنوب غرب الساحل القبرصي في "بلوك 6" حيث جرت اكتشافات سابقة في 2018 أغسطس الماضي.

وقالت "توتال إنرجي" إن "البئر زوس-1 تقاطعت مع عمود غازي بطول 105 أمتار صافية في خزانات كربونية، مما يعزز الطابع الواعد لهذه المنطقة وتنميتها".

وتملك "توتال إنرجي" خمسين بالمئة من "بلوك 6" الذي تشغله "إيني".

وقال كيفن ماكلاكلان مدير الاستكشاف في "توتال إنرجي" في بيان إن "البيانات الجديدة التي تم جمعها من هذه البئر ستسمح لنا بتقييم خيارات التطور السريع للموارد المكتشفة".

يذكر أن قبرص تملك منطقة اقتصادية خالصة مقسمة إلى 12 بلوكا يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وتعمل "توتال إنرجي" في سبعة من هذه البلوكات.

المصدر: "أ ف ب"