المالية الروسية تطرح سندات القرض الفيدرالية بقيمة 250 مليار روبل

قالت وزارة المالية الروسية اليوم، إنها طرحت في مزاد غير محدود سندات قروض اتحادية، مع استخدام كوبونات العائدات ذات الرقم المتسلسل 29023 والاستحقاق في أغسطس عام 2034.

وذكرت الوزارة، أن قيمة السندات المطروحة تبلغ 250 مليار روبل مع وجود طلب عليها بمقدار 437.503 مليار روبل.

السعر الأدنى المحدد خلال المزاد، يبلغ 96.2٪ من القيمة الاسمية، أما سعر المتوسط المرجح فيبلغ 96.2552٪ من القيمة الاسمي.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، ستجري وزارة المالية الروسية أيضا مزادات لطرح سلسلة 26241 من سندات القرض الفيدرالية مع دخل عن طريق الكوبون أو القسيمة تستحق في نوفمبر 2032 وسندات القرض الفيدرالية سلسلة 26237 مستحقة في مارس 2029 في مقدار الأرصدة المتاحة لوضعها في كل إصدار.

المصدر: نوفوستي