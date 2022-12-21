ينتظره ملايين المصريين.. كم يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه قبل اجتماع البنك المركزي؟

شهدت أسعار الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في غالبية البنوك في مصر، وسط ترقب لقرار البنك المركزي غدا، بشأن سعر الفائدة.

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وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر بداية تعاملات الأربعاء في بنكي الأهلي المصري – مصر عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري 24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري فقد وصلت إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

وتوقع أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، رفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل، الفائدة بنسبة 1 %، في ظل وجود تضخم يصل إلى 21 %.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، مساء الثلاثاء، أنه رفع سعر الفائدة بالفيدرالي الأمريكي أدى إلى نزوح أموال من الأسواق الناشئة، لارتفاع نسب الفائدة التي كانت صفر أو بالسالب.

ولفت الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، إلى أن مصر تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية أكثر من الدول الأوروبية المقام على أرضها الحرب، بسبب السياحة الوافدة والاستيراد.

وتابع الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن الفترة المقبلة ستشهد التأثير إيجابيا على منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى برامج الحماية الاجتماعية نجاح كبير.

وأكد أن هناك 14 مليار دولار ستدخل مصر وكانت متوقفة على قرض صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الـ 14 مليار دولار ستكون على هيئة قروض وودائع تتحول لاستثمارات وهنا لا تحتاج للسداد.

ولفت الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد بلغ 3 مليارات دولار، وهذا مبلغ غير كبير ولا يكفي لسد الفجوة التمويلية.

المصدر: القاهرة 24 + RT