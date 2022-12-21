باسيتشنيك لا يستبعد احتمال خصخصة المناجم في جمهورية لوغانسك

قال ليونيد باسيتشنيك القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك، إن السلطات الإقليمية قد تقوم بخصخصة مناجم الفحم في الجمهورية الشعبية إذا استمرت مشكلة عدم تحقيقها للربح.

وكتب على قناته في تيلغرام، في ختام اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء: "سنقوم مع السلطات الفيدرالية، بتحليل الوضع الاقتصادي للشركات المملوكة للدولة وإجراء التغييرات المناسبة. إذا لم يتغير الوضع، سنبدأ في الخصخصة. المهم بالنسبة لنا هو توفير الوظائف والأجور اللائقة للمواطنين".

وأشار باسيتشنيك إلى أنه ناقش مع الرئيس بوتين، المشاكل المنهجية لقطاع صناعة الفحم – وخاصة موضوع المناجم غير المسجلة رسميا وعدم كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

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ووفقا له، وعد الرئيس بوتين بتخصيص إعانات لتسديد أجور العمال والحفاظ على المؤسسات العاملة في القطاع.

من جانبه طلب باسيتشنيك، أن تنظر السلطات الفيدرالية في إمكانية إدراج مناجم دونباس في برامج الدولة لتوريد الفحم.

خلال اللقاء مع باسيتشنيك في الكرملين، شدد الرئيس الروسي على أن السلطات الاتحادية لن تفرض قرارات بشأن خصخصة مؤسسات الفحم على قيادة الجمهورية.

كما أشار بوتين إلى أن إغلاق المناجم غير المرخصة فورا قد يؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة. ودعا إلى تحليل أنشطة هذه المشروعات الصغيرة ومستوى الرواتب فيها، ثم اتخاذ قرار بشأن مصيرها.

المصدر: تاس