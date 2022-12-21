"غازبروم" تضخ اليوم 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة "غازبروم"، إنها تضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 21 ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا.

وذكر ممثل الشركة، أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة "سوخرانيفكا".

وأضاف: "تقوم شركة غازبروم بضخ الغاز الروسي للترانزيت عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أقره الجانب الأوكراني عبر محطة "سودجا"- مليون متر مكعب من الغاز في يوم 21 ديسمبر. ورفض الجانب الأوكراني طلب الضخ عن طريق محطة سوخرانيفكا".

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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا، بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم وقف الضخ عبر خط "السيل الشمالي" بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة.

ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا، عن طريق خطي "السيل التركي" و"السيل الأزرق".

المصدر: تاس