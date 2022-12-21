للمرة الأولى منذ 370 عاما.. بلدية الهند تطلب من إحدى عجائب الدنيا السبع دفع ضريبة المياه

طلبت بلدية في الهند من "تاج محل"، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم دفع ضريبة المياه والممتلكات، للمرة الأولى منذ 370 عاما.

وحسب المعلومات، تم إخطار هيئة المسح الأثري للهند (ASI)، التي تدير الموقع التراثي، من قبل بلدية أغرا وطلب منها دفع حوالي 120 ألف دولار كضريبة مياه وحوالي 1800 دولار كضريبة ملكية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية التي اطلعت على الإخطارات أن الفواتير خاصة بالسنة المالية 2021-2022 و2022-2023.

In case of default, a non-bailable warrant against #Shahjehan, the original title deed holder for the #TajMahal?



ps: Has he paid property tax for Red Fort, or is he a habitual tax offender?! https://t.co/yA83Fn9xdh — Rakesh Sharma (@rakeshfilm) December 20, 2022

إلا أن مسؤولي ASI أكدوا أن الإخطارات الضريبية كانت خطأ من جانب بلدية المدينة المحلية لأن مثل هذه الضرائب لا تنطبق على المعالم الأثرية في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت صحيفة The Times of India عن عالم الآثار المشرف على ASI، راج كومار باتيل، قوله إن "ضريبة الأملاك لا تنطبق على الآثار. كما أننا لسنا مسؤولين عن دفع ضرائب على المياه حيث لا يوجد استخدام تجاري لها"، مبينا أن "المياه تستخدم للحفاظ على المساحات الخضراء داخل المباني".

وقال باتيل إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تلقى فيها تاج محل مثل هذه الإشعارات".

ويقع تاج محل على ضفة نهر يامونا في حديقة موغال تغطي ما يقرب من 17 هكتارا، في منطقة أغرا بولاية أوتار براديش في شمال الهند.

المصدر: "الإندبندنت"