"غلوبال إنرجي مونيتور": ليبيا تمتلك ثانية أطول شبكة أنابيب للغاز في إفريقيا

كشف تقرير دولي امتلاك ليبيا ثانية أطول شبكة أنابيب للغاز قيد التشغيل في إفريقيا، غير أنه توقع تراجع مرتبتها خلال سنوات مع إطلاق دول عدة مشاريع كبرى لضخ الغاز إلى أوروبا.

وقال التقرير الذي أعدّته مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور" الدولية نشر شهر ديسمبر الجاري حمل عنوان "التدافع على الغاز الإفريقي"، إن قارة إفريقيا تملك نحو 31 ألفا و555 كيلومترا من خطوط نقل الغاز، حيث ليبيا لوحدها لديها 6 آلاف و243 كيلومترا لتحتل بذلك المرتبة الثانية إفريقيا، وسبقتها الجزائر التي تمتلك أطول شبكة خطوط أنابيب غاز عاملة بطول 13 ألفا و630 كيلومترا.

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أما الدولة والثالثة فهي مصر بشبكة أنابيب غاز بطول 3545 كيلومترا ونيجيريا الرابعة بشبكة 3200 كيلومتر وتونس الخامسة بشبكة 1105 كيلومترات.

وباستثناء نيجيريا، فإن الدول الأربع الأخرى التي لديها أطول شبكات أنابيب غاز في الخدمة موجودة في شمال إفريقيا.

وتمتلك إفريقيا ما مجموعه 23 ألفا و932 كيلومترا من البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز قيد التطوير، لكن الكثير منها لم يُبن حتى الآن، مع وجود معظم المشروعات في مرحلة الاقتراح.

وحاليا تقود نيجيريا بناء خط أنابيب الغاز الإقليمي بطول 1427 كيلومترا قيد الإنشاء.

وفق ما أشار تقرير مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور"، فإن المشروع الذي سيُوصل خط أنابيب الغاز عبر نيجيريا بعد ذلك بخط أنابيب الغاز عبر الصحراء المقترح، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا والمعروف باسم "نيغال" وذلك بالشراكة مع الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وتُعد بذلك موزمبيق وجنوب أفريقيا ونيجيريا والنيجر والجزائر البلدان الـ5 الأولى من حيث طول خط الأنابيب المقترح.

ويعني ذلك أن ترتيب ليبيا من حيث طول شبكة أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا سيتراجع، في وقت لا يزال الغموض يخيم على مقترحها بالانضمام إلى مشروع "نيغال" العابر من صحراء النيجر ونيجيريا.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية