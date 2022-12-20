وسائل إعلام: الصين عرقلت طلب الاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشتين في منظمة التجارة العالمية

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بأن الصين عرقلت طلب الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية إجراء مناقشتين حول ملفين مثيرين للجدل بين بروكسل وبكين.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيد طلبه مجددا في يناير القادم، حيث لن تتمكن الصين من عرقلته مرة أخرى، حيث يحق للدول الأعضاء استخدام حق الفيتو مرة واحدة فقط.

وطلب الاتحاد الأوروبي من منظمة التجارة العالمية تشكيل هيئتي تحكيم لتسوية قضيتين يدور الجدل حولهما بين بروكسل والصين.

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ويخص الطلب الأوروبي الحظر الصيني على الصادرات الليتوانية والأوروبية التي تتضمن مكونات ليتوانية، الذي فرضته بكين في ديسمبر 2021 على خلفية فتح ممثلية لتايوان في ليتوانيا.

والقضية الثانية متعلقة باتهامات الاتحاد الأوروبي للصين بأنها تعرقل شركات ذات براءات الاختراع في مجال التقنيات العالية من حماية حقوقها في المحاكم غير الصينية، بما في ذلك على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن مصدر في جنيف حيث مقر منظمة التجارة، أن الصين اعتبرت المناقشة بشأن القضية الليتوانية "سابقة لأوانها"، وأن المسؤولين الصينيين أجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي، ويسعون لتسوية الخلافات "بشكل ودي".

المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"