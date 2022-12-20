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أول رد جزائري على التحديد الأوروبي لسقف سعر الغاز

مال وأعمال

أول رد جزائري على التحديد الأوروبي لسقف سعر الغاز
وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب
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أعلنت الجزائر أن إجراءات الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز "قد تزعزع استقرار السوق".

وفي كلمة له خلال فعاليات يوم الطاقة الجزائري – الألماني للطاقة، قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي، أحادية الجانب، حول تسقيف أسعار الغاز من الممكن أن تزعزع استقرار السوق".

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وأضاف عرقاب أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة".

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن تطوير الاستثمارات، يتطلب أطرا قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور.

 

المصدر: "الشروق" الجزائرية

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