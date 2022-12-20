خبير يكشف لـRT سر تنافس دول الخليج على الاستثمار في مصر

كشف خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي في مصر، أحمد سعيد، سر انجذاب دول الخليج للسوق خاصة أن فرص الربح في الاستثمار المصري كبيرة.

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وأضاف سعيد في تصريحات لـRT، أن السوق المصرية تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المستهلكين لأنه هناك أكثر من 100 مليون مستهلك في مصر.

وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين الاستثمار الخليجي والعربي في مصر بين استثمارات الدول واستثمارات رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولها بعد استراتيجي لأمن الخليج، كما أنها من أكبر المدافعين عن أمن الخليج، ولديها أكبر جيش في الدول العربية، وبالتالي نجد مساندة الدول الخليجية لمصر، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية بعد عام 2013 من الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة للمستثمر الخليجي أو أي مستثمر أجنبي فهو يضع أمواله حيث يكون المكسب، وبالتالي هو يستثمر في مصر من أجل تحقيق الربح والمكسب ، وهذا الأمر متعلق بجميع المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وجود العديد من النماذج الاستثمارية الخليجية الناجحة في مصر.

وحول الاستثمار في البنوك، أوضح سعيد أن هناك عددا من البنوك المملوكة للدولة وتملك بها نسبة محددة سوف يتم طرحها للتداول في البورصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر وضعته الدولة المصرية في عام 2019 ولكن لظروف جائحة كورونا تم تأجيل الأمر.

وأضاف أنه فور طرح أسهم ملكية هذه البنوك في البورصة سيكون من حق أي مستثمر شراءها سواء كان هذا المستثمر مصري أو خليجي أو مستثمر أجنبي.

المصدر: RT