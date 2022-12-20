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استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يتقلص بنسبة 20 في المائة

مال وأعمال

استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يتقلص بنسبة 20 في المائة
Gettyimages.ru
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انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 20٪ في الفترة من أغسطس - نوفمبر 2022 مقارنة بمتوسط ​​القيمة لنفس الأشهر في 2017-2021.

وقالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، إن المؤشر انخفض في معظم دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، انخفض في 18 دولة من أصل 27 دولة بأكثر من الهدف 15٪.

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وتم تسجيل أكبر انخفاض في فنلندا (-52.7٪) ولاتفيا (-43.2٪) وليتوانيا (-41.6٪). على الرغم من أن ست دول قللت من استخدام "الوقود الأزرق" ، إلا أنها لم تصل إلى تحقيق هدف الـ 15٪.

بالإضافة إلى ذلك، زاد الاستهلاك في دولتين من دول الاتحاد في أغسطس - نوفمبر: في مالطا بنسبة 7.1٪ وسلوفاكيا بنسبة 2.6٪.

المصدر: نوفوستي

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