استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يتقلص بنسبة 20 في المائة
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انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 20٪ في الفترة من أغسطس - نوفمبر 2022 مقارنة بمتوسط القيمة لنفس الأشهر في 2017-2021.
وقالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، إن المؤشر انخفض في معظم دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، انخفض في 18 دولة من أصل 27 دولة بأكثر من الهدف 15٪.
وتم تسجيل أكبر انخفاض في فنلندا (-52.7٪) ولاتفيا (-43.2٪) وليتوانيا (-41.6٪). على الرغم من أن ست دول قللت من استخدام "الوقود الأزرق" ، إلا أنها لم تصل إلى تحقيق هدف الـ 15٪.
بالإضافة إلى ذلك، زاد الاستهلاك في دولتين من دول الاتحاد في أغسطس - نوفمبر: في مالطا بنسبة 7.1٪ وسلوفاكيا بنسبة 2.6٪.
المصدر: نوفوستي