الولايات المتحدة تخصص 1.8 مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني

خصص مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2023 مبلغ 1.8 مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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جاء ذلك في بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجنة اعتمادات الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث جاء في ملحق الميزانية "تقديم أكثر من 1.8 مليار دولار لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة لمواجهة النفوذ المتزايد لجمهورية الصين الشعبية في البلدان النامية".

ومن الملاحظ أيضا أن مشروع الميزانية لعام 2023 تضمن "الدفاع عن الديمقراطية ومواجهة الصين من خلال تمويل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلسي الكونغرس قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصديق عليه.

المصدر: نوفوستي