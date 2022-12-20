رغم حديث السيسي عن أزمة كبرى.. مصر تعلن عن وظائف مغرية في الكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، عن وظائف لعمل الأطباء والممرضين المصريين بالكويت، وطلبت من الإدارة العامة للتشغيل بالخارج نحو 50 طبيبا، و200 ممرض من الجنسين للعمل.

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وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه يوم 25 ديسمبر المقبل، سيكون آخر موعد للتقديم على وظائف الأطباء والممرضين، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينارا كويتيا للأطباء، و400 دينار كويتي للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجي بموقع وزارة القوى العاملة الرسمي، أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد علق في بداية العام الجاري على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

وقال الرئيس المصري: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل.. الطالب بيقول هتعلمونا بالأيباد؟ والإعلام يتناوله وحد آخر يتناوله علشان ميحصلش!.. هتفضل في دائرة المستوى كبيرة وهيفضل مستواك كده".

المصدر: RT