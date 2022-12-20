انخفاض سعر الغاز في أوروبا لأقل من 1100 دولار لأول مرة منذ نوفمبر

انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم إلى أقل من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 17 نوفمبر الماضي وفقا لبورصة لندن ICE.

كذلك فقد انخفض إجمالي السعر منذ بداية اليوم لأكثر من 7%.

كما انخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير في مركز TTF بهولندا إلى 1098 لكل ألف متر مكعب أو 100.21 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناء على سعر صرف اليورو/الدولار الحالي، حيث يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

المصدر: تاس