لأول مرة سيتم تحديد سعر الغاز الروسي المخصص لبيلاروس على مدى 3 سنوات

قال رومان غولوفتشينكو رئيس الوزراء البيلاروسي، إن سعر الغاز الروسي المورد إلى بلاده، سيتم تحديده لأول مرة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: "في المستقبل القريب، ستوقع الوزارات المعنية اتفاقيات تجارية لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى بيلاروس. وكما سمعنا، سيتم ولأول مرة تحديد سعر هذا الغاز لمدة ثلاث سنوات".

وشدد رئيس الحكومة البيلاروسية، على أنه بهذه الطريقة ستكون بلاده قادرة على الانطلاق من رقم محدد في حساباتها للاقتصاد الكلي.

إقرأ المزيد

وأكد غولوفشينكو أن تسعيرة الغاز المخصص لبيلاروس، مواتية ومريحة.

وقال: "أريد أن أؤكد أن سعر الغاز بالنسبة لسكان بيلاروس وبالنسبة للصناعة فيها، سيكون مريحا وستكون الأمور مستقرة. أعتقد أنه يجب علينا الابتعاد عن إثارة هذه الموضوع، لأنه موضوع عملي بحت".

المصدر: نوفوستي