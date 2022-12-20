 بنك إنجلترا يعرض تصميم أوراق نقدية مع صورة تشارلز الثالث

قدم بنك إنجلترا اليوم الثلاثاء، تصميم ورقة نقدية تظهر عليها صورة الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث.

ووفقا لبيان نشر على موقع البنك المذكور، ستظهر صورة الملك على الأوراق النقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية و 10 جنيهات إسترلينية و 20 جنيها إسترلينيا و 50 جنيها إسترلينيا.

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وستظهر صورة جانبية للملك على الجهة الأمامية من الأوراق النقدية، وكذلك نقش لساعة بيغ بن، ولن تكون هناك تغييرات أخرى في التصميم. سيبقى الجانب العكسي أيضا كما هو.

ومن المتوقع أن تطرح الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك، للتداول بحلول منتصف عام 2024. في الوقت نفسه ستتم طباعتها فقط لتحل محل البالية وفي حالة زيادة الطلب.

المصدر: تاس