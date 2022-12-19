تسع دول في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا عارضت سقف أسعار الغاز

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن 9 دول بينها هنغاريا وألمانيا، عارضت خلال تصويت تجريبي على سقف أسعار للغاز في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هذا الإجراء.

وقال الوزير الهنغاري: لكن الأغلبية المؤهلة، صوتت رغم ذلك لصالح هذا القرار".

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وأضاف سيارتو: "للأسف، في الجلسة الصباحية اليوم بعد المناقشات، قدم الرئيس التشيكي اقتراحا جديدا وكان هناك تصويت تجريبي. وخلال هذا التصويت التجريبي، عارضت تسع دول ، بما في ذلك دولتنا فرض سقف السعر، ولكن تم توفير الأغلبية المؤهلة التي صوتت لصالح القرار".

وأوضح أنه بما أن الدول التي صوتت ضد القرار، باستثناء ألمانيا، هي قليلة السكان، فلم تتمكن من "تشكيل الأقلية اللازمة للحجب".

المصدر: نوفوستي