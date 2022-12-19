محمد بن زايد يعلن استضافة الإمارات حدثا عالميا كبيرا

أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في عام 2024.

وقال بن زايد في تغريدة على "تويتر": "تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسرا بين أركان العالم"، مؤكدا "أننا نواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة".

وأعلن أنه "في عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية".

تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم..ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة..وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 19, 2022

وفي تغريدة باللغة الإنجليزية، كتب بن زايد: "تتشرف دولة الإمارات العربية المتحدة باختيارها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في عام 2024". مضيفا: "نتطلع إلى تسهيل الحوار البناء بين دول منظمة التجارة العالمية وتعزيز التعاون الدولي من أجل مستقبل اقتصادي مستدام".

The UAE is honoured to have been selected as the host country for the World Trade Organization Ministerial Conference in 2024. We look forward to facilitating constructive dialogue between WTO nations and strengthening international cooperation for a sustainable economic future. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 19, 2022

المصدر: RT