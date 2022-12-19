اسطنبول تستضيف الأربعاء منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي

تستضيف اسطنبول، الأربعاء المقبل، منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية.

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وجاء في بيان صدر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي اليوم الاثنين، أن التعاون التجاري بين تركيا والسعودية يشهد زخما كبيرا منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يونيو الماضي في أنقرة.

وأوضح البيان أن المنتدى سيقام في 21 و22 ديسمبر الجاري بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ويهدف المنتدى لاتخاذ خطوات قوية للوصول إلى الهدف في حجم التجارة الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، ولأن يتبوأ القطاع التركي الخاص دورا رئيسيا في المشاريع الضخمة التي ستطرحها السعودية في نطاق رؤيتها لعام .2030

وعلى هامش المنتدى، سيتم تنظيم جلسات وندوات لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية وفرص الاستثمار في تركيا والتعريف برؤية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة في السعودية.

كما سيتم إقامة ندوات حول مستقبل البناء والعقارات، والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية.​​​​​​​

المصدر: الأناضول