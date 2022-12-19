ما هو إنتاجه اليومي؟.. تركيا أبعدت الأكراد عن حقل نفطي ضخم

أفادت وكالة "الأناضول" بأن تركيا تستخرج يوميا، نحو 5 آلاف برميل نفط من جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بعد تطهيره من عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويوم 12 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.

وأوضح أن قيمة الاحتياطي المكتشف في هذا الحقل، وهو أحد أكبر 10 اكتشافات تمت في العالم خلال عام 2022، ما يقرب من 12 مليار دولار.

وبحسب معلومات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن إنتاج تركيا من النفط قبل 5 أعوام كان بحدود 40 ألف برميل يوميا.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن الإنتاج اليومي من النفط وصل إلى 65 ألف برميل، وإلى 80 ألف مع إنتاج القطاع الخاص.

وتسعى تركيا لرفع إنتاجها من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

المصدر: "الأناضول"