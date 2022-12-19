حجم الاستيراد الموازي في روسيا يتجاوز 20 مليار دولار

قال رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية فلاديمير بولافين، إن حجم الاستيراد الموازي في روسيا تجاوز 20 مليار دولار، منذ لحظة فرض هذا النظام.

وذكر بولافين أن الاستيراد الموازي إلى روسيا تركز بشكل أساسي على السيارات والماكينات والمعدات المختلفة.

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وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار في مطلع شهر مايو الماضي، وخلال الفترة التي مرت بعد ذلك، تم استيراد 2.4 مليون طن من البضائع تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار. وشمل ذلك بالمقام الأول، السيارات والماكينات والمعدات والخطوط التكنولوجية. ولكن هناك أيضا منتوجات للصناعات الخفيفة".

وتابع رئيس الجمارك الروسية: "أعتقد أن هذا يؤثر أيضا على استقرار الأسعار في السوق".

ووفقا له، لا تعتقد الجمارك الروسية أن نظام الاستيراد الموازي، يؤدي إلى زيادة السلع المقلدة.

وقال: "نحن حاربنا وسنواصل لاحقا دخول البضائع المقلدة. تمت مصادرة أكثر من سبعة ملايين قطعة من المنتجات المقلدة هذا العام".

المصدر: نوفوستي