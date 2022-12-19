رقم ضخم.. كم أكل المصريون من الخبز خلال عام 2022؟

كشفت وزارة التموين في مصر، أن عدد مستفيدي الصرف من الخبز المدعم تخطى الـ 70 مليون مستفيد، حيث استفاد نحو 70،869،663 مواطنا، كما تم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022.

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وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، أن عدد مستفيدي صرف السلع التموينية جاء بنحو 62،762،908 مستفيدين خلال العام الجاري 2022، بجانب تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022، مشيرة إلى استخراج بطاقات تموينية مستجدة لكل من المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، فيما تم استبعاد 153062 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 أشهر.

وأشارت التموين إلى التوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، علاوة على توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، بالإضافة استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية أهلا مدارس، أهلا رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين ومجابهة أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

المصدر: RT