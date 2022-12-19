سيارتو: هنغاريا تعارض وضع سقف لسعر الغاز

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده تعارض وضع سقف لأسعار الغاز لأنها تعتبره ضارا وخطيرا، ولكن هناك شعور بأنه سيكون من الممكن فرض ذلك.

وأضاف الوزير الهنغاري: "مجلس الطاقة في بروكسل: نقول لا لسقف الأسعار لأن أمن الإمدادات يعتبر في المقدمة ويأتي أولا. لا شك في أن اقتراح فرض سقف على أسعار الغاز سيئ وضار وخطير، لكن رغم ذلك يبدو أن اعتماده ممكن".

وأشار إلى أن اجتماعات مجالس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد انعقدت مؤخرا بوتيرة غير مسبوقة، ويمكن تفسير ذلك بوجود أزمة الطاقة في أوروبا.

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وفقا له، ستدخل هنغاريا في "معركة كبيرة أخرى" في بروكسل. في نوفمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية آلية مؤقتة لتعديل وضبط سوق الغاز لاحتواء ارتفاعات الأسعار القوية. وسيتم إطلاقه إذا تم استيفاء شرطين في وقت واحد: إذا كان سعر التسوية لعقد آجل شهري على مؤشر TTF يتجاوز 275 يورو لكل ميغاواط ساعة لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز)، وإذا كان الفارق بين سعر TTF والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال لا يقل عن 58 يورو لمدة 10 أيام تداول متتالية. وعندما تبدأ الآلية بالعمل، لن يتم إجراء معاملات بسعر أعلى من 275 يورو.

المصدر: نوفوستي